شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يتوجه إلى فرنسا للمشاركة فى تشييع جثمان "شيراك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الملك عبدالله الثاني،عاهل المملكة الأردنية، اليوم الاثنين، إلى فرنسا للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أدى الأمير رعد بن زيد، اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.