شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % مؤشر السعادة عن الخدمات الإلكترونية برأس الخيمة بالنصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، أن درجة السعادة على مقياس مؤشر السعادة الذكى على بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، بلغ 87 %، وذلك بعد تحليل رأى المتعاملين عن إجراء 18462 معاملة خلال النصف الأول من عام 2019 الذى شهد نحو 349051 معاملة إلكترونية.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال المهندس أحمد سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية، إن إطلاق مقياس مؤشر السعادة الذكى على بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية يعد تطبيقًا للبرنامج الوطنى للسعادة والإيجابية، وذلك من خلال التقييم اليومى لتجربة المواطنين والمقيمين والزائرين وقياس درجة سعادتهم عن الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة إليهم، بهدف تطويرها وتحسين درجة سعادة المستفيدين من الخدمات.

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ويعد مؤشر السعادة أداة تقييمية ذكية لمتابعة وتقييم مشروع التحول الرقمى الذى يأتى كأحد أهم محاور إستراتيجية حكومة رأس الخيمة، والتى تسعى إلى الانتهاء من التحول الرقمى لجميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول بنهاية عام 2020، حيث نجحت هيئة الحكومة الإلكترونية فى تحويل عدد 310 خدمة إلكترونية و110 خدمة ذكية، وتحرص الهيئة على استخدام كافة وسائل القياس الممكنة لقياس درجة سعادة جميع فئات المعنيين من متعاملين وشركاء بخدمات الهيئة لا سيما حول مشروع التحول الرقمى وخدمات الدعم التقنى وتطوير الأنظمة وأتمتة الخدمات ؛ سواء عن طريق الاستبيانات أو المقابلات الشخصية مع المستويات القيادية .