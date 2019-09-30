شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمانة نجران بالسعودية تطلق مشروع إزالة الأنقاض لمعالجة التشوه البصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمانة منطقة نجران، مشروع إزالة الأنقاض، الذى يأتى ضمن مشاريع معالجة التشوه البصرى بأمانة المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أمين نجران، المهندس حمد بن حسين عيبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المشروع يأتى ضمن مشاريع تحسين المشهد البصرى بالمنطقة ومحافظاتها، وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أشهر.

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أمانة نجران

وحث أمين نجران، على التعاون مع الأمانة والبلديات المرتبطة وذلك بعدم رمى مخلفات البناء عشوائياً، حيث أن الأمانة ستقوم بتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك.



سيارة متهالكة

وأشار المهندس عيبان، إلى أن المشروع يشمل إزالة الأنقاض ومخلفات البناء ونواتج الهدم والترميم واللوحات والملصقات الدعائية المخالفة وإزالة مظلات وهناجر مواقف السيارات المخالفة داخل الأحياء وأحواش الماشية والصناديق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائياً، بالإضافة لإزالة السيارات التالفة والمهملة فى الشوارع العامة والميادين.