شاهد أشهر لقطة لحارس الملك سلمان بن عبد العزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول المغردون السعوديون، مجموعة كبيرة من الصور لحارس خادم الحرمين الشريفين، اللواء عبدالعزيز الفغم فى عدد من المناسبات الرسمية مع الملك سلمان، إلا أن هناك صورة أنتشرت بشكل كبير، ظهر فيها اللواء الفغم خلال القمة الإسلامية الأميركية، فى مايو 2017 .
و وفقا لموقع "العربية"، قد فاضت تلك الصورة التى انتشرت على مواقع التواصل، بالبر والمحبة والحرص، إذ بدا الفغم ينزل مستنداً على ركبته، بعد أن شاهد لباس قدم خادم الحرمين الشريفين مفتوحاً.
وشكلت تلك الصورة إحدى أشهر صوره، التى تناقلها المغردون فى حينه، واستعادها السعوديون مع فاجعة رحيل الفغم منتصف ليل الأحد.
أشهر لقطة لحارس الملك سلمان بن عبد العزيز
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