إنذار من حريق يوقف الرحلات الجوية من #نيوزيلندا موقتا

صحيفة الخليج الالكترونية

توقفت رحلات الطيران من نيوزيلندا موقتا اليوم بعد إطلاق إنذار من حريق في منشأة الرادار الرئيسية التابعة لشركة خدمات الملاحة الجوية في كرايستشيرش.

وقالت الخطوط الجوية النيوزيلندية على موقعها الإلكتروني إن الرحلات عادت لطبيعتها على مستوى البلاد.

وأضافت إن جهاز الإنذار من الحرائق انطلق جراء الدخان الذي انبعث من أحد مصادر إمدادات الطاقة التابعة للشركة مما نقل الرادار ونظام الاتصالات إلى وضع التشغيل الاحتياطي.

والخطوط النيوزيلندية هي المسؤولة عن التحكم في جميع التحركات الجوية عبر 30 مليون كيلومتر مربع من المجال الجوي في نيوزيلندا ومنطقة المحيط الهادي.

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وأبلغت مطارات كرايستشيرش وأوكلاند عن تأخر في رحلات الوصول والمغادرة.

الشرطة تعتقل رجلا بعد تهديدات في ولينغتون

وفي شأن منفصل، قالت شرطة نيوزلندا اليوم إنها اعتقلت رجلا لأنه أدلى بتهديدات في العاصمة ولينغتون قالت وسائل إعلام محلية إنها مرتبطة بقنابل.

وذكرت إذاعة نيوزلندا إن عدة شوارع أغلقت في وسط ولينغتون في الوقت الذي نفذت الشرطة فيه عمليات تفتيش بينما جرى إجلاء العاملين في محطة وقود تابعة لشركة (بي.بي).

وقالت الشرطة في بيان إعلامي “أخلت الشرطة عددا من الأماكن… لضمان سلامة المواطنين.. اعتقل شخص فيما يتصل بالتهديدات”.