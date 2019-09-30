محمد_بن_سلمان لقناة CBS: من تتوفر لديه أي معلومة تثبت أنني أمرت بقتل #خاشقجي ويتم محاسبة المسؤول فليقدمها للرأي العام

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح ولي العهد: “أن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي مؤلمة جدا، وأنه ستتم محاسبة كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية”.

وتابع قائلاً: “عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولابد أن اتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا”.

وأردف: “البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به 3 مليون شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية”.

وأكد ولي العهد “أن التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمة بدون أي استثناء ولا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخص قريب مني قام بأمر مثل هذا. توجد تهم وهي تحت التحقيق”.

وعن الإصلاحات الداخلية في المملكة، أكد ولي العهد أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في الإصلاح وأمامها الكثير لتحقيقه، وتدعو أصدقائها، سواءً من تتفق أو تختلف معهم لزيارة المملكة ورؤية الإنجاز الذي تحقق على الأرض بأنفسهم.

وأضاف: “المملكة أمامها مستقبل واعد ورؤية طموحة تسعى على تحقيقها بقدرات أبنائها، وآخر ما تسعى إليه الحرب، وهي مستمرة بالتطوير الشامل في كل المجالات لتكون في مكانها الطبيعي، ويتمثل ذلك في الكثير من الفرص وتمكين الشباب وخلق مناخ استثماري جديد يعود بالنفع على الوطن والمواطن”.

نص الحوار كاملاً:

هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟

‎الإجابة بلا شك لا . هذه كانت جريمة بشعة. لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية.

‎ماذا تقصد بأنك تتحمل مسؤولية ذلك؟

عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولابد أن اتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا.

العالم يريد إجابة على هذا، كيف لم تكن على علم بهذه العملية؟

‎البعض يعتقد انني يجب ان أكون على علم بما يقوم به 3 مليون شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.

‎اثنين من أقرب مستشاريك المقربين متهمين بتدبير هذه المؤامرة، وتم إعفائهم من قبل الملك، واخرجوا من دائرتك الخاصة. السؤال هو كيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تم تنفيذ ذلك من قبل أشخاص مقربين لك؟

Advertisements

‎

التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمة بدون أي استثناء.

لقد قرأت ما قاله المدعي العام السعودي عن أولئك الذين وجهت إليهم التهم في هذه الجريمة. التفاصيل كانت بشعة. عندما سمعت أن أشخاصًا مُقربين منك وفي حكومتك ارتكبوا مثل هذا الجريمة المروعة وأن الحكومة الأمريكية تعتقد أنك أمرت بها. ماذا كنت تعتقد؟

‎

‎أعتقد أن ما ذكرتيه غير صحيح. لا يوجد أي بيان رسمي أعلن من الحكومة الأمريكية في هذا الخصوص. لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخص قريب مني قام بأمر مثل هذا. توجد تهم وهي تحت التحقيق. لكن مرة أخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه خصوصًا كحكومة المملكة العربية السعودية جراء جريمة كهذه.

‎لقد استنتجت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة متوسطة إلى عالية بأنك استهدفت شخصيًا خاشقجي وأنت على الأرجح أمرت بقتله؟

‎

‎أتمنى أن يتم اخراج هذه المعلومات للعلن. إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل، أتمنى أن يتم اخراجها.

‎ما نوع التهديد الذي يُشكله كاتب عمود في صحيفة للمملكة العربية السعودية حتى يجعله يستحق أن يقتل بهذه الوحشية؟

‎

لا يوجد أي تهديد من أي صحفي. والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحفي سعودي، من هذه الجريمة البشعة التي حصلت في قنصلية سعودية.

‎لقد تحدثت مع عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل مجيئي إلى هنا، وقال إنه بسبب ما حدث لجمال خاشقجي وما حدث في اليمن فأنه “ليس هناك الكثير من النوايا الحسنة هنا في الكونغرس تجاه السعودية”، ما هو حجم الضرر الذي حل بالعلاقة؟

‎

العلاقة أكبر بكثير من هذا، وهذه حادثة بشعة ومؤلمة لنا جميعًا. دورنا أن نعمل ليلًا ونهارًا لتجاوز هذا الأمر والتأكد بأن مستقبلنا أفضل بكثير من أي شيء حدث في الماضي.