واتس آب لن يعمل على هذه الأجهزة!

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

قررت شركة واتس آب إيقاف دعمها نهائياً لمجموعة من الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس،

وبحلول 1 فبراير 2020، لن يدعم تطبيق واتس آب هواتف أندرويد العاملة بنظام تشغيل “Android 2.3.7″، وهواتف آي فون العاملة بنظام تشغيل (iOS 7)، حسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ولن يكون التطبيق متاحاً في متجر شركة مايكروسوفت بحلول 1 يوليو (تموز) 2019، ولن يتمكن مستخدمو جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر 2019 من استخدام التطبيق.

ولن يدعم التطبيق أيضاً الأجهزة العاملة بنظام تشغيل (iOS 8) أو الأقدم.

وأوضحت الشركة “لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حالياً نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث”.