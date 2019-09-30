بالفيديو... إسقاط الطائرة التركية المسيرة رقم 25 في ليبيا

وعرض موقع "المرصد" فيديو يظهر الطائرة التي تم إسقاطها، ونقل عن المركز الإعلامي أن هذه الطائرة المسيرة تركية الصنع، وأسقطت أثناء محاولتها استهداف تمركزات للجيش، لتكون بذلك الطائرة المسيرة رقم 25 التي يسقطها الجيش.

ورجح الموقع الإخباري الليبي أن يكون الحطام لطائرة الاستطلاع cagatay التي لا يزيد وزنها عن 12 كيلوغراما، وهي قادرة على حمل القنابل وتنفيذ مهام جوية متواصلة لمدة 14 ساعة.

وتشير المعلومات إلى أن هذا النوع من الطائرات المسيرة يقلع عموديا، ولا يحتاج إلى مطار أو مدرج إسفلتي للإقلاع، كما هو الحال بالنسبة للطائرات التركية المسيرة الأكبر حجما من طراز "بيرقدار".