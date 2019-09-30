بالفيديو: عناصر مكافحة الشغب تعتدي بعنف على فتاة في وسط بيروت

وأظهر المقطع المنتشر قيام عدد من عناصر مكافحة الشغب التابعة للأمن الداخلي اللبناني بالاعتداء على فتاة كانت على الأرض، حيث قامت العناصر بتوجيه الضربات بشكل عنيف.

واستطاع مصور لقناة تلفزيونية لبنانية من التقاط هذا المقطع الذي انتشر في لبنان ولاقى استهجانا كبيرا لدى المجتمع اللبناني.

وأغلق محتجون، يوم أمس الأحد، عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت وأشعل بعضهم النار في إطارات وصناديق للنفايات مع احتشاد المئات في وسط المدينة، اليوم الأحد، احتجاجا على الفساد والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.