وأظهر المقطع المنتشر قيام عدد من عناصر مكافحة الشغب التابعة للأمن الداخلي اللبناني بالاعتداء على فتاة كانت على الأرض، حيث قامت العناصر بتوجيه الضربات بشكل عنيف.
واستطاع مصور لقناة تلفزيونية لبنانية من التقاط هذا المقطع الذي انتشر في لبنان ولاقى استهجانا كبيرا لدى المجتمع اللبناني.
وأغلق محتجون، يوم أمس الأحد، عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت وأشعل بعضهم النار في إطارات وصناديق للنفايات مع احتشاد المئات في وسط المدينة، اليوم الأحد، احتجاجا على الفساد والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عناصر مكافحة الشغب تعتدي بعنف على فتاة في وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.