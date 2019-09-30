جدة.. حريق في محطة قطار الحرمين

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الرئيس السوداني السابق في ثاني جلسة لمحاكمته الرئيس السوداني السابق في ثاني جلسة لمحاكمته سكاي نيوز عربية

المجلس السيادي السوداني.. مرشحو الحرية والتغيير المجلس السيادي السوداني.. مرشحو الحرية والتغيير سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO اندلاع حريق في سقف محطة قطار الحرمين سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وبيّنت إمارة منطقة مكة، أن الفرق لا زالت تعمل على إطفاء الحريق، موضحة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابات.

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وعرضت في حسابها فيديو يظهر الحريق، حيث تصاعد الدخان من الموقع.