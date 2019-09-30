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جدة.. حريق في محطة قطار الحرمين

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دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع

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اندلاع حريق في سقف محطة قطار الحرمين

سكاي نيوز عربية

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أعلنت إمارة منطقة مكة من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، الأحد، أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني السعودي بجدة، باشرت في إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

وبيّنت إمارة منطقة مكة، أن الفرق لا زالت تعمل على إطفاء الحريق، موضحة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابات.

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وعرضت في حسابها فيديو يظهر الحريق، حيث تصاعد الدخان من الموقع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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