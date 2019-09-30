دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الكويت تسلِّم القاهرة عنصرًا من جماعة الإخوان الإرهابية

تسلمت القاهرة، اليوم الأحد، أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من دولة الكويت، والمطلوب أمنيا على ذمة قضايا إرهاب، وفقًا لما ذكرته قناة «الحدث».

ولم تشر القناة إلى مزيد من المعلومات، حول العنصر الإخواني الذي تسلمته القاهرة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت في 12 يوليو الماضي، ضبط خلية مكونة من 8 أشخاص تتبع تنظيم الإخوان صدرت بحقها أحكام قضائية في مصر وصلت إلى 15 عامًا، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية أن الخلية الإخوانية بالكويت التي تم القبض على عدد من عناصرها تتكون من 68 شخصًا وليس 8 فقط.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبطت خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين قد صدرت بحق عناصرها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا، بعد هروبهم من السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقرًّا لهم.

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ورصدت السلطات الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، وحددت من خلال التحريات مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقر المتهمون بارتكاب عمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

وحذّرت الداخلية الكويتية، من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

وفي 15 يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الكويت سلمت السلطات المصرية عناصر الخلية الإخوانية التي تم كشفها مؤخرًا، ووفقا لـ(كونا) قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، وقتها، أن 300 مصري ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية غادروا الكويت متوجهين إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودول عربية، خوفًا من ملاحقتهم من قبل الإنتربول، عقب إدانتهم في قضايا بمصر.