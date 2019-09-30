شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام اليمن: مليشيا الحوثى تروج لانتصارات وهمية بعد تكبدها خسائر فادحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى، أن مليشيا الحوثى تروج لانتصارات وهمية بهدف التغطية على مأزقها السياسى والعسكرى، وأنها تلقت خلال الأشهر الماضية ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد على يد أبطال الجيش الوطنى.

وكتب الإريانى، عبر حسابه على تويتر: "تروج المليشيا الحوثية لانتصارات وهمية بهدف التغطية على مأزقها السياسى والعسكرى وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض والاستمرار فى حربها بالوكالة لصالح أسيادها فى طهران والتشويش على جريمة الاستهداف الإيرانى لأرامكو النفطية".

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وأضاف الإريانى: "مليشيا الحوثى المدعومة من ايران استخدمت فى مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح فى محور كتاف، وقد تم فى حينه وبدعم من طيران التحالف فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيا والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد3".





وتابع: "تلقت مليشيا الحوثى المدعومة من إيران خلال الأشهر الماضية ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد على يد أبطال الجيش الوطنى فى مختلف الجبهات، وتمكنت وحدات الجيش مسنودا بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من استعادة مئات الكيلو مترات فى مختلف محاور صعدة وحرض بمحافظة حجه".



