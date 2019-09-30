شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة فى السعودية تقوم بجولات رقابية على عدد من المحلات والمطاعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت أمانة محافظة جدة، من خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم، مساء أمس الأحد، عدد من المخالفات فى المحلات والمطاعم .

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس تركى الذروى، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، أن عدد المحلات التى تم زيارتها 9 محلات بحى الفضيلة وذلك من خلال الفرق الرقابية التى شكلتها البلدية لهذا الغرض.

Advertisements

نتج عن ذلك إشعار 8 محلات وإغلاق عدد محل آخر مخالف لـ"الاشتراطات البلدية والصحية".

وأكد الذروى، أن بلدية الجنوب الفرعية مستمرة فى تكثف عمليات الرقابة، حيث تتولى الفرق الميدانية متابعة تنفيذ الملاحظات أولا بأول وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.