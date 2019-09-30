تعرف على ترتيب قائمة أجمل النساء في العالم والدول العربية

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أجرى موقع «رنكر» مسابقة لاختيار أجمل نساء العالم، وتنافست في المسابقة 64 دولة، وتعتمد أساسا على تصويت الجمهور.



وبحسب ما نشر موقع «هافنجتون بوست» تصدّرت المغربيات ترتيب أجمل النساء عربياً، متفوِّقات على منافِساتهن من جميلات البلدان العربية الأخرى، بينما كان التتويج العالمي من نصيب جميلات فنلندا، تلتها النرويج، ثم السويد.

كانت وسائل إعلام تونسية كانت قد تناولت منذ أيام عبر مواقعها الإلكترونية تصدُّر التونسيات المرتبة الأولى عربياً ضمن هذا التصنيف العالمي لموقع «رنكر»، لكن يبدو أن هذا التصويت المفتوح جعل المنافسة شرسة بين التونسيات والمغربيات لتسحب الأخيرات لقب جميلات العرب من تونس.

فيما لم تتواجد اليمن فى الترتيب العربي، الذى جاء كالتالي:-

المغرب

يحتل المغرب الترتيب الـ30 كأول بلد عربي يتوَّج بهذا التصنيف العالمي.

تونس

Advertisements

تلته تونس مباشرة في المرتبة الـ31

لبنان

جاء لبنان في المرتبة الـ32 بعد المغرب وتونس ليصبح بذلك ثالث بلد عربي في التصنيف.

الجزائر

احتلت الجزائر المرتبة الـ37 عالمياً، والرابعة عربيا.

مصر

جاءت مصر في نهاية الترتيب العربي.