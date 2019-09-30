هواتف ذكية احتلت قائمة الأفضل في هذا العام

الإثنين 30 سبتمبر 2019

هاتف

كتب متابعات_الخليج 365

في كل عام تظهر عدد من الأنواع للهواتف الذكية التي تحمل علامات أشهر صانعي التكنولوجيا في العالم، الذين يتنافسون فيما بينهم لاكتساب ثقة عملائهم من خلال محاولاتهم المستمرة لتزويد هواتفهم الذكية بأفضل الإمكانيات التكنولوجية المميزة.



وفي 2019 وحتى الآن.. صنف موقع businessinsider.com الهواتف الذكية الأفضل التي احتضنتها الأسواق العالمية وفق إمكانياتها المتنوعة.

1- هاتف ون بلس 7 تي

صُنف هاتف "ون بلس 7 تي OnePlus 7T" ثلاثي العدسات ذو التصميم الأنيق على أنه أفضل هواتف الأندرويد Android حتى الآن، بفضل معالج "سناب دراجون 855 بلس Snapdragon 855 Plus" و8 جيجابايت من الرامات، بجانب قدرات تخزينية تصل لنحو UFS 3.0 من إمكانيات التخزين.

ويتميز هاتف "ون بلس 7 تي OnePlus 7T" الذي يتراوح سعره ما بين الـ600-900 دولار بشاشة الأموليدAMOLED بدقة 1440 بكسل، ومستشعر البصمة الدقيق للغاية، بجانب نظام التعرف على الوجه السريع بشكل مثير للإعجاب، وأخيرا يأتي شاحن "وارب شارجر 30تي Warp Charge 30T" السريع كأحد أبرز مميزات الهاتف.

أما عن النقاط السلبية بالنسبة للبعض في هواتف "ون بلس 7 تي OnePlus 7T" فيمكن تلخيصها في عدم وجود شاحن لاسلكي، بجانب عدم مقاومة الهاتف للمياه، وغياب قابس سماعات الرأس، بالإضافة إلى حجم الشاشة الذي يبلغ 6.55 بوصة والذي يراه البعض مبالغا فيه.

2- هاتف أيفون 11

أحد أبرز هواتف أبل Apple على الإطلاق من حيث السعر الذي يبدأ من 700 دولار، كما يمتاز هاتف "أيفون 11 iPhone 11" بنظام تشغيل iOS بسيط وسلس، بالإضافة إلى ميزة اتصال الهاتف بأجهزة أبل Appleالأخرى، مثل أجهزة كمبيوتر ماك Mac وساعة أبل واتش Apple Watch وسماعات آير بودز وAirPods.

كما لا يمكن إهمال ذكر الشاحن اللاسلكي معالج A13 الموجود في هاتف "أيفون 11 برو iPhone 11 Pro" ونظام العدسات الثنائي وشاشة "ريتينا Retina" بقياس 6.1 بوصة، التي تجعل التطبيقات الموجودة على متجر أبل Apple رائعة.

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وبالنسبة لنقاط ضعف هاتف "أيفون 11 iPhone 11" فهي قدرة الشاحن البطيئة، والتي لا تتعدى الـ5 وات، وغياب قابس سماعة الرأس، بالإضافة لعدم وجود مستشعر البصمات واستبداله بنظام التعرف على الوجه فقط.

3- هاتف ون بلس 7 برو

بإمكانيات أساسية مشابهة لتلك الموجودة في هاتف "ون بلس 7 تي OnePlus 7T" يزيد عليها التصميم الإنسيابي الرائع ذي الشاشة المنحنية الخالية من الحواف، والكاميرا المنبثقة الخاصة بالتقاط صور السيلفيSelfie تأتي هواتف "ون بلس 7 برو OnePlus 7 Pro" التي يبدأ سعرها من 670 دولارا في المرتبة الثالثة كأفضل الهواتف الذكية لعام 2019.

ولكن هناك أيضا بعض النقاط التي لا يجدها البعض مميزة في هواتف "ون بلس 7 برو OnePlus 7 Pro" مثل غياب الشاحن اللاسلكي، وعدم مقاومة الجهاز للمياه على الرغم من تأكيد الشركة باستطاعة هواتف "ون بلس 7 برو OnePlus 7 Pro" الصمود عند التعرض أو السقوط في المياه، بالإضافة إلى عدم وجود مقبس لسماعات الرأس، وكبر حجم الشاشة التي البالغ 6.67 بوصة بالنسبة للبعض.

4- هاتفا Google Pixel 3a وPixel 3a XL

يتميز هذان الهاتفان بهيكلين بلاستيكيين يمثلان حلا رائعا لمشكلة الهياكل الزجاجية القابلة للكسر، وهي المشكلة التي تعاني منها الهواتف الذكية الأخرى، أما بالنسبة للأداء فقوته مستمدة من معالج "سناب دراجون 670Snapdragon 670" وذاكرة الوصول العشوائي المُقدرة بـ4 جيجابايت.

ومع سعر يبدأ من 400 دولار وقابس لسماعات الرأس وبطارية ذات قدرة جيدة للغاية، بالإضافة إلى حجمين مختلفين للشاشة أوليد OLED بقياس 5.6 و6 بوصات يرى الكثيرون أن هاتفي جوجل بيكسل 3a وبيكسل 3aإكس إل يستحقان الوجود في قائمة أفضل الهواتف الذكية لعام 2019 حتى الآن.

ومع المميزات السابق ذكرها نذكر بعض النقاط التي ينظر إليها البعض باعتبارها سلبية، مثل الإمكانيات المتوسطة ووجود عدسة واحدة فقط للكاميرا بجانب عدم مقاومة الجهازين للمياه.

5- هاتف ون بلس 6 تي

يعد العمر الطويل لبطارية هاتف "ون بلس 6 تي OnePlus 6T" ونظام تشغيل الأندرويد Andriod البسيط وشاحن "وارب شارجر 30 تي Warp Charge 30T" المميز بجانب مستشعر البصمة الدقيق ونظام التعرف على الوجه السريع للغاية، بالإضافة إلى شاشة الأموليد AMOLED بقياس 6.41 بوصة من المميزات المثيرة للاهتمام بالنسبة لهذا الهاتف.

أما النقاط السلبية فهي كعادة هواتف OnePlus تتنوع ما بين عدم مقاومة الجهاز للمياه وغياب قابس سماعات الرأس وحجم الشاشة التي قد يكون مبالغا فيه بالنسبة للبعض.