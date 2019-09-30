طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بـ #مكة و #نجران و #الباحة

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.
كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.
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