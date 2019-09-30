شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الأمطار الغزيرة تتسبب في سقوط شجرة بأحد شوارع مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة أمس الأحد، في سقوط إحدى الأشجار، وإغلاق شارع “ريع ذاخر”، مما عطّل الحركة المرورية فيه حتى تم إزالتها.

وأوضحت صور متداولة توقف حركة المركبات بعد سقوط الشجرة في أحد اتجاهي الشارع، دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.

من جانبها، باشرت الجهة المختصة الموقع وأزالت الشجرة وفتحت الشارع لتعود الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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