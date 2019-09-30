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واتس آب يقرر إيقاف خدماته على هذه الأجهزة بحلول فبراير 2020
الإثنين 30 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
قررت شركة واتس آب إيقاف الدعم بشكل نهائي لمجموعة من الهواتف الذكية العاملة بواسطة نظامي أندرويد وآي أو إس.
ويخطط تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم إنهاء دعم هذه الهواتف والأنظمة لأنه لا يخطط لتطوير إصدار من أجل هذه المنصات.
وقالت واتس آب: إن المستخدمين – بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل القديمة – لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.
وأدرجت صفحة الأسئلة الشائعة في واتس آب الهواتف وأنظمة التشغيل التي لن يعمل عليها تطبيق المراسلة الفورية بحلول شهر فبراير من عام 2020.
وأبلغ تطبيق الدردشة عبر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به أن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم واتس آب بحلول الأول من شهر فبراير 2020.
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