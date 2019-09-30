شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الإدارية التونسية تبت فى الطعون المقدمة بنتائج انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن المحكمة الإدارية فى تونس، اليوم الاثنين، أحكام الاستئناف فى الطعون المقدمة حول نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج الرسمية النهائية، التى من المرجّح أن تؤكد بانتقال المرشّحين قيس سعيد ونبيل القروى إلى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر أن تُجرى 13 أكتوبر المقبل.

وينتظر أن تكشف الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية عن الأحكام النهائية فى النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، لتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحديد موعد إجراء الدور الثانى.

كما تعقد دائرة الاتهام بالقطب المالى والإدارى، الأربعاء، جلسة قضائية للنظر، فى طلب الإفراج عن نبيل القروى.

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ومن المرتقب أن يتم إقرار الإفراج عن القروى فى ظل مخاوف من أن يؤدى الإبقاء عليه فى السجن لإلغاء نتائج الدور الثانى من الرئاسيات، بسبب عدم تكافؤ الفرص مع منافسه قيس سعيد، الأمر الذى أعربت عنه هيئة الانتخابات، وحذّر منه الاتحاد العام التونسى للشغل ومنظّمات وهيئات وشخصيات سياسية.