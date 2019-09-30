شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة السودانى: دارفور لن تعود إلى الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة فى السودان قائد قوات الدعم السريع، أن دارفور "غرب السودان" لن تعود للحرب أو للوراء خطوة واحدة، ولن يسمح بعودة الانفلات الأمنى الذى ودعته إلى غير رجعة.

وحذر دقلو، خلال لقائه الليلة، مع قيادات النشاط الرياضى فى ولاية جنوب دارفور، من انتشار السلاح، داعيا الجميع إلى تكاتف وتعاون الجميع للوصول بالسودان لبر الأمان.

وقال إن التغيير الذى ينشده الشعب السودانى يجب أن يُبنى على الوضوح والبعد عن الأكاذيب، مطالبا قيادات جنوب دارفور بتشديد الرقابة على السلع المدعومة خاصة الدقيق والوقود.

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