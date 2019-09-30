شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة السودانى: دارفور لن تعود إلى الحرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة فى السودان قائد قوات الدعم السريع، أن دارفور "غرب السودان" لن تعود للحرب أو للوراء خطوة واحدة، ولن يسمح بعودة الانفلات الأمنى الذى ودعته إلى غير رجعة.
وحذر دقلو، خلال لقائه الليلة، مع قيادات النشاط الرياضى فى ولاية جنوب دارفور، من انتشار السلاح، داعيا الجميع إلى تكاتف وتعاون الجميع للوصول بالسودان لبر الأمان.
وقال إن التغيير الذى ينشده الشعب السودانى يجب أن يُبنى على الوضوح والبعد عن الأكاذيب، مطالبا قيادات جنوب دارفور بتشديد الرقابة على السلع المدعومة خاصة الدقيق والوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو فى مجلس السيادة السودانى: دارفور لن تعود إلى الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.