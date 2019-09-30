شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنى عراقى فى هجوم مسلح شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، مساء أمس، الأحد، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح شرقى بغداد.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنى بمنطقة سبع قصور شرقى بغداد، ما أسفر عن مقتله فى الحال.

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وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلى وفتحت تحقيقا بالحادث.

يشار أن العاصمة بغداد، تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.