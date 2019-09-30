شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع اليمن: اليمنيون لن يقبلوا بالعودة للماضى والانقلاب على مكتسبات الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق الركن محمد المقدشى، وزير الدفاع اليمنى، أن المؤسسة العسكرية هى المعول عليها حماية أمن واستقرار الوطن واستعادة دولته وشرعيته واسترجاع الحق المنهوب واستكمال معركة تحرير ما تبقى من تراب الوطن من مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، ومحاربة الإرهاب والتطرف والمشاريع الفوضوية التخريبية.

وقال الوزير اليمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن الشعب اليمنى وقواته المسلحة لن يقبل بالعودة إلى الماضى البائد ولن يقبل بالانقلاب على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والتمرد على الإجماع والثوابت الوطنية، وأن المضى فى هذه المعركة المصيرية خيارٌ لا رجعة عنه بتكاتف كل الأحرار والشرفاء من جميع أبناء الوطن حتى رفع الظلم والمعاناة عن كاهل الشعب وتلبية تطلعاته وآماله وتحقيق الأهداف المرسومة والمستقبل المنشود.

وترأس وزير الدفاع، أمس الأحد، اجتماعاً ضم رؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، بحضور قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، لمناقشة المستجدات والإطلاع على سير العمل الإدارى فى الوزارة.

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وقال إن اليمنيين يخوضون اليوم معركةً وجوديةً للحفاظ على الثورة والجمهورية ومواجهة مخلفات الإمامة والكهنوت والاستعمار ويواصلون المشوار ويقدمون التضحيات الغالية فى سبيل تحقيق أهداف سبتمبر وأكتوبر التى ضحّى الأبطال بأرواحهم ودمائهم من أجلها، مُستلهمين العزيمة والفداء والثبات من ملاحم وبطولات القادة السبتمبريون الذين صنعوا تاريخ اليمن.

وشدّد وزير الدفاع اليمنى على ضرورة مضاعفة الجهود وتحشيد الطاقات لتفعيل وتطوير العمل الإدارى والمؤسسى والتزام المسئوليات والصلاحيات وقيام هيئات ودوائر وزارة الدفاع بواجباتها القانونية والوطنية والتنسيق والتعاون بين قياداتها بما يضمن تصحيح الاختلالات والقصور وتجاوز الصعوبات، مضيفا إن معركة البناء والإدارة لا تقل أهمية عن المعركة التى يخوضها أبطال القوات المسلحة ضد المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية".