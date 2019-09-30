شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الدفاع المدنى السعودى: السيطرة على حريق قطار خادم الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الدفاع المدنى والإطفاء بمحافظة جدة السعودية، السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين، وجار العمل حاليا على عملية التبريد.

السيطرة على الحريق وقال حساب الدفاع المدنى، عبر تويتر: "تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين وجارى العمل بعملية التبريد". Advertisements

الدفاع المدنى السعودى

وكانت إمارة مكة، أعلنت صباح أمس، الأحد، نشوب حريق ضخم فى محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية، وعملت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدنى بمحافظة جدة على إجلاء أشخاص من داخل الصالات، والاستعانة بالطيران العمودى للمشاركة فى عمليات الإطفاء.

كما أعلن حساب إمارة منطقة، عن إصابة خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.



عمليات التبريد