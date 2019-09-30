شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة فى سماء مدينة ترهونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش الليبي من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى مدينة ترهونة غرب البلاد.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي في بيان صحفي، الأحد، إن الطائرة التى تم إسقاطها كانت تحاول استهداف تمركزات قوات الجيش الليبي.

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وتعد هذه الطائرة 25 التركية المسيّرة التي تم إسقاطها من قبل قوات الجيش الليبي منذ إطلاق عملية تحرير طرابلس.