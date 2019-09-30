شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة السودانى: سنؤهل المناطق المتأثرة بالحرب فى دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة في السودان قائد قوات "الدعم السريع"، أن السلطات ستعمل على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور (غرب السودان)، وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين، وفقاً للوثيقة الدستورية.

ودعا دقلو، خلال لقائه مع عدد من القيادات الأهلية في جنوب دارفور، أهل الإقليم إلى أن يكونوا جزءا من عملية السلام المستمرة والجلوس مع أبنائهم في الخارج، وحثهم على الانضمام إلى ركب السلام.

وأعرب عن رغبته في عودة المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى العمل في دارفور وتسهيل عملها وعدم اعتراضها في إيصال المعونات والمساعدات وتنظيم الأمر مع اللجان المختصة، لافتا إلى أن الحكومة ستجلس مع المنظمات بشأن العودة، إلى دارفور.

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ودعا النازحين بالمعسكرات إلى تحديد موقفهم إن كانوا يريدون أن تتولى السلطات المحلية التخطيط لسكنهم وتسليمهم منازلهم، أو يريدون العودة إلى مناطقهم، مؤكدا تسهيل قوات الدعم السريع عودة أي نازح لمنطقته أو مزرعته شريطة إبلاغها بذلك.

وحض أهل دارفور على التعاون لإحداث التنمية وإعمار السودان والاستفادة من خيراته وموارده المتنوعة، متعهدا بتأمين الموسم الزراعي والتشاور مع مجلس الوزراء لتبني وتنفيذ مشاريع صغيرة لعودة النازحين وإنشاء المدارس والمراكز الصحية وأخرى للشرطة.