شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يبحث مع مسئول أوروبى دور البرلمانات فى دعم قضايا الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، اليوم الأحد، مع الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي أنطونيو أستوريز وايت، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة في المجالات البرلمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين تناولا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى أهمية دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار في مختلف المجالات.