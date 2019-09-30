نوكيا تستعد لإطلاق أفضل هاتف في تاريخها فيديو

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تستعد شركة "نوكيا" الفنلندية لطرح هاتف "Nokia-8.2" المتطور والذي يجعله أفضل هاتف ذكي أطلقته حتى اليوم.



وتطرح الشركة هاتفها الجديد بشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض عالية، تملأ مساحة واجهته الأمامية بالكامل.

ويمتاز الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+20+13) ميجابكسل، ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، وكاميرا أمامية مخفية داخل هيكله مثبتة على قاعدة متحركة، تخرج من داخل الهيكل عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

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ويزود بمعالج Snapdragon 855 ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي 10/8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ومن المنتظر أن يعرض الهاتف في الأسواق قبل نهاية العام الحالي بسعر يصل إلى 600 دولار أمريكي.