قرقاش: الإعلام القطري يمجد الحوثي ويراهن على «الإخوان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الخط الإعلامي القطري يمجد ويعبر عن ميليشيات الحوثي ويراهن على «الإخوان» باستهداف السعودية والإمارات عبر الأزمة اليمنية. وأكد قرقاش، في تغريدة على «تويتر» أمس الأحد، أنه من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، بموقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على «الإخوان». وأشار إلى أن هذا المنطق القطري يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن، واصفاً ذلك بأنه «منطق ملتوٍ ولكنه ليس بالمستغرب».

وأوضح قرقاش «من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على «الإخوان» ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن، منطق ملتوٍ ولكنه ليس بالمستغرب».

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد دعا أمس الأول، إلى إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي اليمني وعلى الاستقرار الإقليمي.