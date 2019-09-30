وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيَّعت جموع غفيرة عقب صلاة العشاء بالحرم المكي أمس، جثمان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي استشهد إثر حادث إطلاق نار داخل منزل أحد أصدقائه بجدة.

وشارك الآلاف من المصلين في صلاة الجنازة، خاصةً زملاءه في الحرس الملكي والمواطنين، وسط هطول أمطار على مكة المكرمة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إنه في مساء أمس الأول السبت، وعندما كان اللواء الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله في محافظة جدة، دخل عليهما صديق يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبد العزيز الفغم، وممدوح آل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.ونعى عدد كبير من السعوديين، اللواء الفغم، بعد وفاته عقب نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

وأضاف المتحدث الإعلامي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): «عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن داخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يُحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتله على يد قوات الأمن».

وأشار المتحدث إلى إصابة 5 من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.