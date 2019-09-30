نقل أسير فلسطيني إلى المستشفى بسبب التعذيب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل أسير فلسطيني إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد تعرضه لتعذيب وحشي لانتزاع اعتراف منه، واعتقل 27 فلسطينياً في الضفة الغربية، بالتزامن مع قيادة وزير «إسرائيلي» وحاخام، قطعان المستوطنين لاقتحام باحات المسجد الأقصى، فيما أعلنت قوات الاحتلال إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة ليومين لمناسبة أعياد رأس السنة العبرية.

طالبت «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، أمس الأحد، سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني، سامر العربيد (44 عاماً)، الذي قالت إنه تعرض للتعذيب خلال التحقيق معه بزعم قيادته لخلية نفذت عملية ضد أهداف «إسرائيلية» الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة. وقالت في بيان «نطالب بالإفراج الفوري عن سامر العربيد للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له والتذكير بأن كل اعتراف يؤخذ تحت التعذيب يجب أن يكون باطلاً».

والعربيد أحد الفلسطينيين الثلاثة الذين أعلن جهاز الأمن الداخلي «شين بيت» ليل السبت اعتقالهم للاشتباه بوقوفهم خلف تفجير قنبلة محلية الصنع بالقرب من مستوطنة دوليف في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل مستوطنة في أغسطس/‏آب الماضي. وذكرت المؤسسة أن العربيد نقل إلى أحد المستشفيات في القدس وهو «في حالة صحية سيئة، فاقداً للوعي ويتنفس اصطناعياً من خلال أجهزة التنفس». وأضافت أنه نقل إلى المشفى ولديه كسور في القفص الصدري وآثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد. وطالبت المؤسسة أيضاً بإجراء تحقيق فوري في ظروف «تعذيب سامر ومحاسبة المسؤولين، كما طالبت الصليب الأحمر بانتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب».

ووصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ما تعرض له العربيد ب «الجريمة». وقال في بيان «هذه الجريمة استندت إلى تفويض منحه الجهاز القضائي لجهاز مخابرات الاحتلال (...) لممارسة التعذيب بحق الأسير العربيد».

وأضافت «المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية وتفيد بتعرض الأسير العربيد للتعذيب الشديد».

من جهة أخرى، قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، أوري آرائيل، والحاخام المتطرف يهودا غليك، أمس الأحد، اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، والتي دعت إليها جماعات متطرفة، بمناسبة الأعياد اليهودية.

وجرت الاقتحامات على شكل مجموعات، ونفذت خلالها جولات استفزازية، وسط تلقي المستوطنين شروحات عن أسطورة «الهيكل» المزعوم، ومحاولات أداء طقوس تلمودية داخل باحات الأقصى.

(وكالات)