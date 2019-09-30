لجنة وزارية كويتية - عراقية لدعم التعاون المشترك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - بغداد: ”الخليج 365”

أعرب رئيس الوزراء الكويتي بالإنابة، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن أهمية تعزيز آفاق التعاون التجاري بين الكويت والعراق لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بدورها بالنفع على المنطقة، وعلى الحركة التجارية فيها، مؤكداً حرص الجميع على تطوير العلاقات من خلال استثمار كل الإمكانات والموارد المتاحة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر السيف، أمس، وزير التجارة العراقي محمد العاني، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد لترؤس وفد بلاده في اجتماع اللجنة الوزارية الكويتية العراقية المشتركة.

من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، إلى أهمية أعمال اللجنة الوزارية المشتركة مع العراق في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن ما تمر به المنطقة من ظروف دقيقة وحرجة يتطلب الترابط والتشاور والتنسيق في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، أكد مستشار الأمن الوطني العراقي السابق، موفق الربيعي، صحة الأنباء التي أشارت إلى تعرضه، لحادث في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الربيعي في بيان إن «الحادث أدى إلى كسور متعددة في ثماني أضلاع بالجانب الأيمن من الصدر، مع كسور متعددة في لوح الكتف الأيمن». وأضاف أنه «تم تنظيف النصف الأيمن من الصدر من الدم، ثم عادت الرئة اليمنى إلى العمل بنسبة 95 % بعد أن انكمشت إلى الصفر».

وتابع «لقد زال الخطر على حياتي، ولم يترك الحادث أي أثر مزمن في الجسم». وأكد أن «السلطات ما زالت تبحث عن أسباب الحادث، والجناة، وسيكشف قريباً كل شيء».