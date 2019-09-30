حمدان بن محمد: «الاتحاد للقطارات» يربط أبوظبي بدبي في مرحلته الثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صباح أمس، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات؛ الجهة المطورة والمشغلة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات عملية تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، وما تم إحرازه حتى الآن من تقدم في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي العملاق الذي سيربط مع اكتماله الإمارات السبع للدولة، فضلاً عن قيمته في تعزيز الربط البري مع دول الخليج العربي الشقيقة، مع وصوله إلى شبكة دول مجلس التعاون الخليجي، وبما له من أثر إيجابي في دفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

كما تناول الاجتماع، المردود الإيجابي الكبير للشبكة التي تعد من بين أهم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في دولة الإمارات، بما ستحققه من نمو اقتصادي واجتماعي وعمراني، حيث ستمثل شبكة السكك الحديدية الوطنية إضافة نوعية لمنظومة التنقل في الدولة وستسهم في إيجاد بديل حيوي يتمتع بالاستدامة للانتقال بين إماراتها، علاوة على تسهيل حركة البضائع بما يدعم التجارة الداخلية، فضلاً عن أثرها في تحفيز السياحة الداخلية وتوسيع نطاق التجمعات الصناعية والعمرانية.

وقد أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على ما تقوم به شركة الاتحاد للقطارات من جهود في سبيل تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وأهدافها المستقبلية الطموحة في مجال التنقل والشحن، وما تبذله من مساعٍ لخروج هذا المشروع بصورة تتناسب مع مكانة دولة الإمارات، من خلال تطبيق أرقى المعايير واتباع أفضل المواصفات العالمية، ضماناً لأعلى مستويات الأمن والسلامة.

وقال سموه على «تويتر»: «التقيت اليوم أخي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وذلك لاستعراض عملية تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، وما تم إحرازه من تقدم حتى الآن».

وأكد سموه: «هذا المشروع العملاق برؤيته الطموحة سيكون له آثار كبيرة في دفع عجلة التنمية محلياً وإقليمياً، والمرحلة الثانية منه ستربط بين إمارتي أبوظبي ودبي باستثمارات تقدر بنحو 4.4 مليار درهم».

من جهته، أوضح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل، ويلبي متطلبات التطوير الاقتصادي على المديين القريب والبعيد، بما تمثله الشبكة من ميزة حيوية تتجسد في ربط المناطق الاقتصادية والصناعية والموانئ، لافتاً سموه إلى الأهمية التاريخية التي طالما تميزت بها شبكات السكك الحديدية؛ كونها تمثل أحد الشرايين الحيوية لتغذية عمليات التنمية.

وتناول اللقاء مجمل الأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية للشبكة التي ستربط بين إمارتي أبوظبي ودبي باستثمارات تقدر بنحو 4.4 مليار درهم، عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والبدء في تشغيلها بمسافة 264 كيلومتراً، وهي المرحلة المخصصة لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في حقل شاه وحبشان، إلى نقطة التصدير في ميناء الرويس، حيث من المنتظر انتهاء شبكة السكك الحديدية الوطنية لتغطي مسافة نحو 1200 كيلومتر، ويكون لها أثرها الواضح في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف ربوع الدولة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومطر الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وشادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات.

استعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات؛ عملية تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، وما تم إحرازه من تقدم حتى الآن.