المنصوري: «قصتي» كتابي المفضل.. أقرؤه وقت الفراغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أكد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، أنه يقرأ كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال أي وقت فراغ يصادفه، عقب الانتهاء من العمل المنوط به على متن المحطة الدولية للفضاء.

قال المنصوري خلال بث مباشر له، استمر 15 دقيقة، إن وقت فراغه ضيق للغاية، حيث إنه منشغل بإجراء التجارب، لكنه يقرأ كتابه المفضل وهو «قصتي»، الذي استمد منه الإلهام والتحدي لتحقيق الحلم بالوصول إلى الفضاء، كما عبرّ عن بالغ سعادته لتحدثه باللغة العربية من على متن المحطة إلى الطلبة، والجمهور.

مفاجأة الجمهور

كما عمد المنصوري إلى مفاجأة الجمهور عندما رفع صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجمعه بفريق «ناسا» للفضاء، قائلاً: هذه الصورة التي جعلتني أحلم بأن أكون رائد فضاء.

وقال رائد الفضاء الإماراتي إنه اجتاز نصف مدة إقامته على متن محطة الفضاء الدولية، وخلالها قام بالعديد من التجارب العلمية، أهمها دراسة كيفية تفاعل الموائع والسوائل في بيئة منعدمة الجاذبية، وكيفية تكيف الجسم في ظروف انعدام الجاذبية، وتأثيرها في وظائف القلب والأوعية الدموية.

وأعلن المنصوري خلال اتصاله المباشر بالجمهور في مركز محمد بن راشد للفضاء، أسماء الفائزين بمسابقة أرسل إلى الفضاء، مشيراً إلى أنه سيعلن في اتصاله القادم الفائزين في مسابقة القصائد الشعرية.

وأوضح أن تعلم اللغة الروسية أمر صعب، لكنه ممكن عندما تمتلك الإصرار، حيث إنني قمت بتعليم أفراد الطاقم بعض الكلمات باللغة العربية، مثل «السلام عليكم».

دور العائلة

وفي سؤال لإحدى الطالبات عن الذي شجعه كي يكون رائد فضاء، أوضح أن والديه لهما الفضل في ذلك، حيث وفرت له عائلته دعماً معنوياً حثه على تحقيق الأهداف، والطموح الذي يسعى إليه بكل عزيمة، ولم يغفل دور مدرسته التي شجعته لتحقيق حلمه، لكن في الوقت نفسه فإن القيادة الرشيدة للدولة، لعبت دوراً محورياً في صقل شخصيته، لكونها تعطي الفرص لأبناء الإمارات الذين بدورهم عليهم استغلالها، والاستعداد لها.

وعن فائدة التجارب العلمية التي يجريها على متن المحطة، قال إنها مهمة جداً، لكونها ترصد ديناميكية انعدام الجاذبية الذي تجعلنا نعرف ونكتشف كيفية العيش في الفضاء وتأثيره في أجسادنا، الأمر الذي يعود بالنفع على البشرية في الأرض والمستقبل، بل حتى الذهاب إلى القمر، والمريخ، أو لمسافات أبعد من ذلك.

وأضاف انه أجرى تجارب بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروربية ESA، كما هناك تجارب أخرى سيجريها بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية، لمعرفة تكيف الجسم، ولياقته مع انعدام الجاذبية.

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22 درجة مئوية

وفي سؤال حول درجات الحرارة في المحطة الدولية، أشار أول رائد فضاء إماراتي إلى أن المحطة يحكمها نظام دقيق يتحكم في الأوكسجين، والرطوبة، وثاني أوكسيد الكربون، والحرارة، حيث تصل إلى 22 درجة مئوية تقريباً، ويمكن زيادتها، أو خفضها بحسب الرغبة.

وتابع أن الأوكسجين الموجود على متن محطة الفضاء الدولية ينتج عن حرق الماء، الذي ينتج عنه الأوكسجين الذي يتم ضخه لرواد الفضاء، كذلك الهيدروجين.

تواصل الأبناء

وحول كيفية تواصله مع أسرته، وأبنائه، قال المنصوري إن هناك العديد من وسائل التواصل مع الأرض، وإنه يتواصل مع أسرته مباشرة بواسطة هاتف خاص.

وأضاف: أبنائي يشعرون بفخر لأنني رائد فضاء أمثل دولة الإمارات، وأتحدث إليهم في وقت فراغي، وأغلب أسئلتهم تنصب على طريقة أكلي، ونومي، وحياتي العادية في المحطة.

تغيرات على جسم هزاع

أوضحت نورة الرفيع، رئيس فريق المبادرات التعليمية في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، أن مبادرة «التجارب التعليمية» التي شاركت فيها 16 مدرسة على مستوى الدولة، والتي ينفذها هزاع المنصوري، قد أجرتها المدارس فعلياً على الأرض، في ظل الجاذبية، وهي منبثقة من المحتوى التعليمي والمناهج المقررة على الطلبة في المدارس، ويجريها حالياً رائد الفضاء في بيئة الجاذبية الصغرى، حتى يمكن مقارنة نتائجها في كلتا الحالتين.

وأضافت أن أغلب المشاركين في مبادرة «التجارب التعليمية» الطلبة، هم الفئة المستهدفة من خلال مبادرة العلوم في الفضاء، حيث إن التجارب تتضمن طريقة نمو النباتات، ونمو جذورها، وما إذا كانت تنمو باستقامة، أم لا، في بيئة منخفضة الجاذبية (الجاذبية الصغرى)، وكيف تنمو البكتيريا، والجراثيم في منطقة منخفضة الجاذبية، باستخدام معدات محكمة ومجهزة بطريقة آمنة، حتى لا تتضرر بيئة المحطة.

وذكرت أن المنصوري سيخضع للملاحظة، بعد عودته إلى الأرض، لدراسة الوقت الذي سيستغرقه حتى يستعيد نشاطه بشكل طبيعي، لأن التغيرات التي تطرأ على أجسام رواد الفضاء تختلف من شخص لآخر، إضافة إلى أن مدة الرحلة يكون لها تأثير ملحوظ في رائد الفضاء.

وأشارت إلى أن التجارب العلمية التي ينفذها رائد الفضاء، تشمل 16 تجربة علمية، منها ما كان قبل الرحلة، ومنها ما يجريه حالياً أثناء الرحلة، وعدد ثالث سيجريه بعد وصوله إلى الأرض، كما بدأ المنصوري خلال الفترة الماضية من رحلته بإجراء عدد من التجارب العلمية حسب الجدول الذي وُضع له، وهو مستمر في إجراء التجارب حتى آخر يوم على متن المحطة.

وقالت إن المنصوري تحدث في أول مكالمة له عن التغيرات التي طرأت على جسمه، وتأثر السوائل والدورة الدموية في جسمه ببيئة محطة الفضاء الدولية، وتأثر العظام بسبب عدم استخدامها بالشكل الطبيعي، كما كان يستخدمها تحت تأثير الجاذبية الأرضية، حيث ظهر رأسه أكبر حجماً، إضافة إلى ذلك فإنه تتم دراسة تأثر القلب بسبب حالة الدورة الدموية غير الطبيعية.

وأضافت أنه بدأ بالتجارب الحيوية بشكل عام منذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، وبدأ، أول من أمس، بإجراء التجارب على حالة الإدراك والتصور لدى رواد الفضاء، وإذا ما كانت تتأخر أو تتغير عما كانت عليه في حال وجود الإنسان على الأرض، باستخدام جهاز يوضع على الرأس، والوجه.

وتابعت الرفيع أنه من المهم التعرف إلى التغيرات التي تطرأ على جسم هزاع المنصوري كأول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة الأرضية، ومقارنتها بما يحدث لرواد الفضاء الآخرين من غير الغرب، للوقوف على تأثير البيئات المختلفة في جسم الإنسان، ومساهمتها في التغيرات التي تحدث له عند تعرضه لظروف غير طبيعية.

ولفتت إلى أن التصور عن نتائج التجارب في الأيام القادمة سيكون أوضح حسب الجدول المحدد لإجراء هذه التجارب، إذ تتم ملاحظة التغيرات على جسم هزاع على مدار اليوم، وبعد إجراء أي نشاط، أو تناول الطعام، فالنتائج الأولية هي التي ظهرت عليه، والتي تحدث عنها في أول بث مباشر له عندما قال إن رأسه زاد حجمه.

على صعيد متصل، شارك هزاع المنصوري فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الصور، حول إجراء دراسة مؤشرات حالة العظام وتكوين الجسم، وتنظيم الغدد الصماء لرواد الفضاء التي يجريها بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

ويجري المنصوري 16 تجربة علمية في هذه المهمة بالتعاون مع شركاء دوليين.