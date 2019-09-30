شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع نظيره التركمانستاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان على هامش أعمال الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وتركمانستان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياسية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة. وام

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