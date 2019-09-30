شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة طريق تعزِّز تنافسية أبناء الوطن في سوق العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت الفعاليات الاقتصادية بقرار مجلس الوزراء اعتماد 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، وقالت الفعاليات في تصريحات ل«الخليج»: إن هذه الحزمة من القرارات والقوانين الاتحادية، تشكل خريطة طريق لمؤسسات الدولة واستقطاب المهارات، كما تعزِّز تنافسية أبناء الوطن في سوق العمل، كما تسهم في إطلاق إمكانات المواطنين لقيادة عجلة التطوير في البلاد، وأكدوا أن توظيف المواطنين، أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة، وأنهم يشكلون جزءاً أساسياً في المنظومة الشاملة للتنمية.قال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد أهمية إطلاق إمكانات المواطنين لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي، ولا سيما أنها أقرت منظومة متكاملة من المؤشرات لمتابعة التقدم المحرز في هذا المجال. وترتبط القرارات الأخيرة لسموه بمبادرات أطلقتها الحكومة، وأسهمت في تشجيع إطلاق المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح.وأضاف: إن نجاح هذه التوجيهات سيكون من خلال عملنا، بصفتنا مؤسسات حكومية، على إدراجها في استراتيجيات الموارد البشرية لضمان التنفيذ المنهجي لها على أرض الواقع، ولا سيما أن الأرقام الظاهرة في القرار، ستترك صدى واسعاً على أجندة التوطين، وستخلق المزيد من فرص العمل للحد من البطالة.بهذه الطريقة سنشجع المزيد من مواطني الدولة على الدخول في صلب عجلة التنمية الوطنية، وستتاح لهم الفرص لأداء أدوار يفتخرون بها، وليقدموا نماذج يقتدى بها من قبل الأجيال القادمة، خصوصاً بعد علاج مختلف أوجه الخلل في بيئة الأعمال.

الكفاءات الوطنية

قال حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن هذه القرارات، تجسد إصرار القيادة الرشيدة على جعل ملف التوطين في قمة الأولويات الحكومية للمرحلة المقبلة. ونحن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نستلهم توجيهات قيادتنا في هذا الإطار، وذلك من خلال الاهتمام بالكفاءات الوطنية وقيادات الصفين الثاني والثالث، والحرص على تمكين المواطنين للاضطلاع بأعباء مسؤولياتهم والمساهمة الفعالة في بناء المستقبل المشرق، بإذن الله. وقد كان لبرامجنا واستراتيجياتنا في هذا السياق الأثر الأكبر في زيادة نسبة التوطين في الهيئة، وجعلها من الهيئات المتميزة في هذا الأمر.

أضاف المنصوري: «إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تشرف على أحد أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً في التنمية، كما أن قطاع الاتصالات هو الأرضية التي يقوم عليها التطور في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. وبذلك فإن من ضرورات الاستدامة أن يتمكن الشباب الإماراتيون من قيادة هذا القطاع بكفاءة، وهم قادرون على ذلك، حيث شهدنا في الأيام الأخيرة التطورات الرائعة في قطاع الفضاء الإماراتي، ووصول هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، فاتحاً عهداً جديداً من التطور لوطننا الحبيب، ومقدماً نموذجاً مشرّفاً للشباب الإماراتي».

أساس التنمية

أكد حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي أن قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص التوطين تشكل أساساً للجهود المستقبلية للارتقاء بمكانة دبي وجهةً عالمية للأعمال من خلال تعزيز تنافسية أبناء الوطن في سوق العمل، والارتقاء بمساهماتهم في نمو العجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواطنين، وتفعيل دورهم في مسيرة نمو اقتصاده ورفاهيته.

وأضاف المدير العام لغرفة دبي أن القرارات الوزارية الأخيرة تشكل خريطة طريق متكاملة لاستقطاب المهارات والكفاءات المواطنة إلى القطاع الخاص، وتسهيل انخراطهم في سوق العمل عبر مبادرات نوعية تجعل المواطنين جزءاً أساسياً من خطة التنمية الاقتصادية، ولاعباً مهماً في هذه المنظومة الشاملة.

ولفت بوعميم إلى أن الغرفة ملتزمة بدعم برامج التوطين في القطاع الخاص، حيث أطلقت مؤخراً بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي مبادرة تأهيل 1000 مواطن في سوق العمل، وذلك في اختصاصات ومجالات حيوية ونوعية يحتاج إليها القطاع الخاص حسب متطلباته المتنوعة، حيث ستعمل الغرفة بالتنسيق مع أبرز شركات ومؤسسات القطاع الخاص على توفير فرص تدريبية ووظيفية للمواطنين ضمن البرنامج، بعد أن يخضعوا لبرنامج تأهيلي مكثف في قطاعات استراتيجية تهم خطط دبي نحو المستقبل مثل الطاقة والتكنولوجيا والنقل والتخزين والحلول الذكية والتقنية.

التوطين ب«دبي الإسلامي»

أعلن بنك دبي الإسلامي، أنه سيواصل دعم أجندة التوطين في الدولة في إطار التزامه المستمر بتطوير المهارات القيادية للمواطنين الإماراتيين داخل البنك. وقد شهد البنك ارتفاعاً سريعاً في معدل التوطين وصل إلى 45٪، أي ما يقرب من نصف إجمالي موظفيه، كما حقق البنك معدل توطين بنسبة 100٪ على مستوى مديري الفروع، مع الحفاظ على أفضل مستويات التوطين وتحقيق النقاط المستهدفة وفق ما تنص عليه متطلبات المصرف المركزي. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نولي أهمية كبرى لتوظيف وتدريب ومكافأة مواطني دولة الإمارات والحفاظ عليهم بهدف دعم تطوير المواهب المحلية. ولا ينصب تركيزنا فقط على العدد في توظيف المواطنين الإماراتيين، بل يشمل ذلك التأكد من تزويدهم بفرص للعمل في وظائف متخصصة ذات هيكلية منظمة، والتدريب، من أجل إعداد قادة مستقبل مؤهلين».

دراسات ميدانية

قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام - دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن القيادة تضع مصلحة المواطن في مقدمة اهتماماتها، كما تستحوذ مسألة توظيف المواطنين على الأولوية القصوى ضمن أجندة الدولة، وتظهر القرارات ثقة سموه بالمواطن وما يتمتع به من كفاءة ومهارات عالية، حيث أصدر تعليماته بإنشاء مراكز للتدريب للارتقاء بهم، وفق معايير العمل العالمية، ليكونوا منتجين في شتى المجالات، بما في ذلك البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري.

وأضاف: إننا على ثقة تامة من أنها ستجد طريقها إلى التطبيق الناجح، وسيتم تنفيذها بسلاسة، لأنها تستند إلى دراسات ميدانية معمقة للوصول إلى النتائج المرجوة، فضلاً عن رفدها بأفضل الحلول المدروسة.

البصمة العقارية

تقدم المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهاته السديدة بتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع العقاري الذي يعد قطاعاً حيوياً ومهماً يسهم بقوة في الاقتصاد الوطني في بيئة دبي العقارية.

وقال بن غليطة: «يوفر القطاع العقاري المشاريع النوعية على أرض الإمارات، وهو ما يتطلب تأهيل المواطنين وتدريبهم للفوز بالفرص المتاحة لمواصلة مسيرة تعزيز البصمة العقارية الإماراتية ورفدها بخبرات جديدة تواكب التطوير المستمر في القطاع».

وأضاف قائلاً: «إن تأهيل الشباب المواطنين بمهارات فنية وإدارية ستساعدهم في مشوار العطاء ضمن الركائز الأساسية للاستدامة ورفد القطاع بكفاءات قادرة على مواصلة النجاح في هذا المجال الذي يوفر إلى جانب القطاعات الداعمة للعقار من تمويل وإنشاءات وإدارة وتشغيل للمباني فرص عمل عديدة ومتنوعة قادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية».

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ضرورة وضع برنامج وطني شامل للتأهيل مع التركيز على عنصر التكامل بين القطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتأهيل الكوادر كمطلب مهم للتنفيذ.

الأمان الوظيفي

وقال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: «يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأكيد الثوابت الوطنية، وفي طليعتها توفير الطمأنينة لمواطني الدولة، وفي مقدمتها ضمان الأمن الوظيفي الذي يساعد على زيادة التماسك الأسري والمجتمعي في الدولة».

وأوضح القاسم أن مثل هذه الاستراتيجيات هي التي تكفل للأوطان مستقبلاً زاهراً، فهي من جهة تمهد السبيل أمام مواطنيها للإسهام في نهضتها وتنميتها المستدامة، كما تعمل على مواجهة البطالة وما قد تحمله من تبعات، وخاصة على فئة الشباب. وهنا تقع المسؤولية علينا جميعاً لدعم توجيهات سموه، ليس فقط من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب في القطاعات المستهدفة، وإنما العمل على تأهيلهم وتدريبيهم، ليكونوا قادرين على الدخول إلى معترك العمل في القطاعين العام والخاص بثقة تامة.

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ترسيخ التوطين

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذ لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): تشكل القرارات خريطة طريق لجميع المؤسسات في الدولة لتحقيق رؤية واستراتيجية الإمارات في هذا الملف المهم، وتعكس القرارات حرص القيادة الرشيدة على تكريس سياسات توطين الوظائف في شتى القطاعات والتخصصات.

إن القيادة الرشيدة، تدرك أهمية الاستعانة بالمواطنين وأفكارهم الخلاقة، وقدراتهم على الابتكار من خلال توفير المساحة اللازمة لتسجيل حضور فاعل لهم في سوق العمل، والإسهام بجدارة في بناء اقتصاد الإمارات؛ لذلك تعمل على خلق الفرص المميزة التي يستحقونها، بتحويل ملف التوطين إلى أولوية في الموسم الجديد.

مسؤولية كبيرة

قال الحارث بن سالم الموسى نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة فالكن سِتي أوف وندورز: «ليس مستغرباً أن نشهد إصدار حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين، الذي يعتبر أولوية قصوى في ضوء التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي اختصر أولويات التنمية في دولة الإمارات بثلاث كلمات هي (التمكين والتعليم والتوطين)، حيث تضع قرارات سموه أسساً متينة لتوظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن في خدمة المسيرة التنموية الطموحة، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي يحقق السعادة والرخاء والرفاه للجميع».

وأشار الموسى إلى أن اعتماد صندوق بقيمة 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، إلى جانب إقرار تعديلات قانونية للمساواة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدريب 8 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة، تأتي جميعها بمنزلة ركيزة متينة لترجمة الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية من الاضطلاع بدور محوري في توجيه دفة نمو الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بالقوة والمرونة والقدرة على توفير ملايين الفرص الوظيفية لأصحاب المواهب المبدعة، المحلية والعالمية.

وأضاف: تضع القرارات الجديدة الجميع أمام مسؤولية كبيرة للمضي قدماً بالمساعي لخلق فرص عمل للكوادر الإماراتية في المشاريع الطموحة، التي تمثل إضافة مهمة في القطاع العقاري الذي يدفع باقتصادنا الوطني إلى الصدارة، استناداً إلى دعائم قوامها الابتكار والاستدامة والتنوع لقيادة مسار تحويل الإمارات إلى الدولة الأكثر تنافسية ونمواً واستعداداً للمستقبل، بما يتواءم وبنود «رسالة الموسم الجديد» التي ترسم فصلاً جديداً للإنجاز والريادة.

خطة متكاملة

قال عبد الكريم الملا الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد للعقارات»: إن القرارات وضعت النقاط فوق الحروف، ولامست متطلبات الشباب في إيجاد فرص العمل في الحكومة، وكذلك في القطاع الخاص من خلال التوطين بخطة متكاملة من حيث التدريب والتأهيل والمتابعة من القيادة الرشيدة، ومن أبرزها مساواة شاغلي الوظائف في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الحكومة.

تحفيز الشركات

أكد سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي القابضة أن القرارات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستعالج قضية التوطين، من خلال تحفيز الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال: إن قطاعات الأعمال الرئيسية التي حددت تتطلب عدداً كبيراً من الوظائف، وخاصة في قطاع الطيران في الدولة، الذي يضم ناقلات وطنية ومطارات ضخمة.

ولفت إلى أن طرح أفكار وبرامج وتشريعات محفزة للاقتصاد ضمن رؤية سموه لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية، من شأنه تعزيز أداء الشركات في القطاع الخاص، وخصوصاً في السياحة والسفر، فضلاً عن تحفيز الشباب للدخول في القطاع الخاص.

عمار بن حميد: الكادر المواطن قادر على إحداث التنمية

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء وأعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والخاصة بدعم ملف التوطين، والتي تجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن، مؤكداً سموه التزام حكومة عجمان بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فيما يتعلق بعملية التوطين، وتوفير فرص عمل للمواطنين تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بالاهتمام بالعنصر البشري المواطن، وأن يكون الإماراتي هو الخيار الأول للتوظيف.

ووجه سموه، فريق عمله في حكومة عجمان، بتكثيف العمل لإطلاق عدد من المبادرات والبرامج والسياسات التي تسهم في استدامة ملف التوطين وتوفير الحوافز الحكومية لكل من يسهم في تعزيز عملية التوطين، تنفيذاً لتوجهات الحكومة الاتحادية في تحقيق أعلى نسب توطين بمختلف القطاعات، واتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تدعم ملف التوطين وتعكس نتائج فعلية لرفع مؤشراته خلال المرحلة القادمة، والعمل في إطار من الشفافية لمعرفة الأسباب والتحديات التي تحول دون تحقيق مستهدفاتنا في ملف التوطين، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاستفادة من تجارب الآخرين.

وأكد سموه أن حكومة الإمارات سخّرت للمواطن كافة الإمكانيات لتأهيله ووضعه على المسار الصحيح، وأنه قادر على إحداث تنمية شاملة في مختلف القطاعات، حيث نشهد اليوم نماذج إماراتية مشرفة قدمت إنجازات تفتخر بها الدولة على كافة الصعد الإقليمية والعالمية.

وأضاف سموه أن من حق المواطن أن يجد متسعاً يعكس فيه خلاصة مسيرته التعليمية والأكاديمية. (وام)

الهاملي: الملف يشهد تحولاً استراتيجياً

قال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لملف التوطين، وفق رؤية وطنية ثاقبة، يدخل هذا الملف في مرحلة جديدة، ويحدث تحولاً استراتيجياً يقوم على أساس تعزيز مبدأ تكامل أدوار مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتأهيل وتدريب وتوظيف وتمكين الموارد البشرية الوطنية، وإعداد الكفاءات وتعزيز مشاركتها في القطاعات الاقتصادية خصوصاً القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وثمن رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للجنة متابعة تنفيذ قرارات الموسم الجديد، والتي أثمرت جهودها حزمة قرارات التوطين التي سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم.

وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لن تدخر جهداً في التنفيذ الفوري لحزمة قرارات التوطين بالطريقة المثلى، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، بما ينسجم مع تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة وعظيم الثقة التي تشرفنا بها، والمسؤولية الوطنية التي كلفت بها مختلف الجهات المعنية.