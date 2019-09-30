عُمان تطالب الجميع باحترام خطوط الفصل الملاحية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت سلطنة عُمان جميع الدول بالتعاون واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يقع على عاتق السلطنة الإشراف المستمر على مضيق هرمز من منطلق سيادتها الوطنية ومسؤوليتها الدولية للتأكد من سلامة الملاحة، وضمان حركة المرور الآمن للسفن العابرة. ودعا كافة الأطراف إلى عدم التصعيد واللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لحل الخلافات.

وفي ما يتعلق بالشأن اليمني، حثّ ابن علوي المجتمع الدولي والأطراف المعنية على تبني مشروع إنساني يتيح إيصال المساعدات إلى مختلف المناطق اليمنية بدون استثناء أو عوائق. وقال إن بلاده تسعى إلى مساعدة اليمن «بحكم الجوار الجغرافي والعلاقات المتجذرة تاريخياً واجتماعياً وثقافيا»، وإنها ستواصل تقديم التسهيلات والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

ودعا ابن علوي المجتمع الدولي أيضاً إلى تسهيل استخدام كافة الموانئ والمطارات والمنافذ لليمن، بهدف بلوغ هذه الغاية الإنسانية على حد تعبيره. وفي المقابل طالب الأطراف اليمنية بتغليب المصلحة الوطنية العليا، وإنهاء الصراع من أجل مصلحة الشعب. وأشار إلى أن سلطنة عُمان تدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مارتن جريفيث، للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة، وعزا تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن إلى استمرار الصراع.

وتطرق ابن علوي إلى مسألة الصراعات والخلافات الواقعة في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، داعياً إلى حلها بالوسائل الدبلوماسية والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لتسوية النزاعات، وتوطيد دعائم السلم والأمن الدوليين ونشر ثقافة السلام والتسامح.

وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع الأطراف الدولية «للعودة إلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي» ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين».

وأكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية التزام سلطنة عُمان بتحقيق فكر التنمية المستدامة. وقال إنها أهم مرتكزات الرؤى المستقبلية والخطط التنموية، كما أن عُمان وضعت سياسات واستراتيجيات طويلة الأمد، وخططاً وبرامج عمل متوسطة وقصيرة الأجل لتحقيق التنمية المستدامة.

من جهة أخرى انتقد وزير خارجية كوبا، برونو رودريجيز، أول أمس السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السلطات الأمريكية لمنعها الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو وعائلته من دخول الولايات المتحدة. وقال الوزير في كلمته التي زادت على الوقت المحدد ب15 دقيقة، إن «هذا عمل بلا أي تأثير عملي، ويراد منه الإساءة لكرامة كوبا».

واتهم رودريجيز إدارة الرئيس دونالد ترامب، بمحاولة اجتذاب «الكوبيين الأمريكيين ذوي الميول اليمينية المتطرفة»، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة العام المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سبب الحظر، هو دعم كاسترو للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. واتهم بومبيو، كاسترو أيضاً، بانتهاك حقوق الإنسان في كوبا من خلال استمراره في العمل كأمين عام للحزب الشيوعي الحاكم.

(وكالات)