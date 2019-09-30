شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياد الفضاء.. حلم زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. عبدالله السويجي

خاطب فاروق الباز هزاع المنصوري بقوله: «ربما أكون أسعد الناس برحلتك؛ لأنني شخصياً أعلم علم اليقين أن رحلتك تمثل أملاً لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد طيب الله ثراه».

تاريخ الإمارات والعرب العلمي الفضائي يُسجل في صدر صفحاته الأولى، أن شاباً من الإمارات اسمه هزاع المنصوري عمره خمسة وثلاثون عاماً، أصبح أول رائد فضاء إماراتي، وثالث رائد فضاء عربي بعد الأمير سلطان بن سلمان عبد العزيز آل سعود من المملكة العربية السعودية، ومحمد فارس من سوريا، اللذين زارا الفضاء في ثمانينات القرن الماضي.

هزاع المنصوري ولد بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باثني عشر عاماً، قال إنه يعيش الحلم المستحيل؛ هو المستحيل ذاته الذي تحدث عنه خبراء الزراعة والتنمية حين كشف المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن حلمه بإقامة بساط أخضر كبير يخفف من لون الصحراء؛ حلم بحدائق منتشرة في المدن والأرياف؛ حلم بمحميات طبيعية؛ بمدارس وجامعات وعيادات ومستشفيات، لكن الخبراء قالوا إن الشيخ زايد يحلم بالمستحيل.

وتحقق المستحيل وأسّس دولة خضراء يانعة، وتنمية نوعية، وبنية تحتية تُعد الأكثر تطوراً وحداثة في منطقة الشرق الأوسط، وباتت التجربة نموذجاً للإخلاص في البناء والتنمية العمرانية والبشرية.. دولة متحضرة يسودها القانون الذي لا يفرق بين صغير وكبير، بين مواطن ووافد، فكان هذا البناء أساساً لحصول الدولة على المراتب الأولى في مؤشر السعادة.

هزاع المنصوري قال إنه حقق حلم زايد الذي كان يومئ إليه ولم يُصرح به؛ حلم ارتياد الفضاء، لهذا استقبل رواد الفضاء العالميين ثلاث مرات، حسب قول العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن الأمريكية، عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، هذا العالم أرسل رسالة وجهها إلى هزاع المنصوري قال فيها: «ربما أكون أسعد الناس برحلتك؛ لأنني شخصياً أعلم علم اليقين أن رحلتك تمثل أملاً لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد طيب الله ثراه».

العالم فاروق الباز كان يعلم أن ما كان يدور في ذهن الشيخ زايد أكثر من أمل؛ إنه الحلم، ولهذا حقق هزاع حلم زايد في أن ينطلق أحد أبناء الإمارات في مركبة فضائية. هذه هي أحلام الكبار، بلا حدود تتخطى السدود نحو فضاء لا نهاية له من الإنجازات والعيش الكريم.

لم تكن الخطوة التي قام بها الطيار هزاع المنصوري خطوة فردية؛ بل هي نتاج العمل الجماعي الذي اعتاد عليه الإماراتيون؛ نتاج التآزر، هذه المفردة التي طالما رددها لسان الشيخ زايد رحمه الله.

ولم تكن خطوة هزاع البداية. البداية بدأت بالحلم الذي تعزّز بالإرادة والعمل الدؤوب، وغداً سيكون لدى الإمارات العشرات مثل هزاع ذكوراً وإناثاً. الحلم الذي غير واقع التعليم جذرياً، وأحدث قفزة هائلة في محو الأمية؛ الحلم هو الذي نقل نسبة محو الأمية بين النساء من 99% في عام 1970 إلى 3% في السنوات الأخيرة. كل شيء يبدأ بالحلم، والإصرار يُحوّله إلى حقيقة.

أقوال الشيخ زايد يجب أن تبقى حاضرة في تفكيرنا وضمائرنا؛ لأنها صدرت عن رجل حكيم مؤمن بقدرة الإنسان على اجتراح المعجزات، وقد أثبت الزمن أنها حية خالدة، قال الشيخ زايد سابقاً: «إن النهضة الحقيقية للأمم لا تقاس بما تمتلكه من ثروات مادية وأشكال أسمنتية تسبح في الفضاء، وإنما برصيدها من رأس المال البشري، واهتمامها ببناء الإنسان وتعليمه، وإسعاده وتطبيبه، ليكون قادراً على قيادة الحاضر والمستقبل والنهوض بالوطن والتقدم به إلى الأمام»، وها هو هذا الإنسان يتجسد في تاريخ الإمارات ولا نعني به هزاع المنصوري فقط؛ بل إن الكفاءات والخبرات والإبداعات جميعها هي التي تقود الحاضر وتحمله نحو المستقبل. وقد بدأت أنوار المستقبل النوعي الاستثنائي تتضح؛ أنوار تضاف إلى المنارات المعمارية والبشرية.

الإمارات تسير على الطريق السليم؛ لأن الخطوة الأولى كانت سليمة وحكيمة ومثابرة؛ الخطوة الأولى دولة الاتحاد، حيث ولد هزاع المنصوري وترعرع في مجدها وعزتها، وسيبقى شعب الإمارات على هذا الطريق المضاء ببصيرة القيادة وجهود الشعب.

مبارك للإمارات قيادة وحكومة وشعباً ما أنجزته وما ستُنجزه، لتبقى مفخرة الشعوب والأمم أبد الدهر.



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