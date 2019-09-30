السعودية تعلن السيطرة على حريق قطار الحرمين

وأضافت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، إنه جار العمل بعملية التبريد في المنطقة التي أصابها الحريق، وفقا للتلفزيون السعودي.
وكانت إمارة مكة أعلنت نشوب حريق هائل، صباح أمس الأحد، في محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية.
وقالت الإمارة، في بيان لها، إن "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".
وعملت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة على إجلاء أشخاص من داخل الصالات، مؤكدة الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
وأعلنت المملكة في وقت سابق أمس، إيقاف رحلات القطار إلى أجل غير مسمى، حرصاً على سلامة المسافرين.
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