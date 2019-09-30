بعد ساعات من مقتله.. دفن الحارس الشخصي للعاهل السعودي

مكة المكرمة/ الخليج 365

أدى سعوديون، مساء الأحد، صلاة الجنازة على جثمان اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالمسجد الحرام، ودفنه بمقبرة شهداء الحرم.

وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية، أن "جموعا غفيرة من المسؤولين (دون تسمية) والمواطنين، صلوا على جثمان الفغم بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام، وتم مواراته الثرى في مقبرة شهداء الحرم بالعاصمة المقدسة".

ووصفت صحيفة سبق الإلكترونية، مشهد التشييع بأنه "مهيب"، شارك فيه عدد كبير، دون ذكر تفاصيل أكثر عن أسماء المسؤولين أو أبرز المشاركين.

وقال المصدر ذاته إن "علامات من الأسى والحزن ظهرت على وجوه مشيعيه".

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وتقرر قبول التعازي في حارس الملك سلمان، يومي الثلاثاء والأربعاء، في منزل أسرته بالرياض، وفق المصدر ذاته.وكان إعلام رسمي سعودي، نقل بيان لشرطة مكة المكرمة، أفاد أن الحارس الشخصي للملك سلمان، قتل بجدة إثر خلاف شخصي مع صديقه، ولا يزال مقتله يتصدر حديث منصات التواصل.

كان اللواء الفغم، حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز (1924 -2015)، وبعد وفاته أصبح حارسا شخصيا للملك سلمان.

وأصدر الملك سلمان، في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي.

وحتى منتصف اليوم، تصدرت هاشتاغات (وسوم) مرتبطة بالراحل تريند تويتر في السعودية، وسط حديث واسع عبر منصات التواصل يلاحق مقتله المفاجئ.

كما تصدر هاشتاغ عبد العزيز الفغم، المرتبة الأولى الأكثر تداولا بـ"تويتر"، عالميا بأكثر من مليون تغريدة، قبل أن يحل في المرتبة الرابعة ويختفي من الترتيب مع تقدم هاشتاغات أخرى.

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