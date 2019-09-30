مكاسب عدة للأهلي بعد رباعيته أمام كانو سبورت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري، أن فريقه استحق الفوز والتأهل في مباراتي الذهاب والإياب أمام كانو سبورت، مبدياً سعادته بمستوى لاعبيه في مباراة الإياب التي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

وسجل المالي أليو ديانغ (8) والنيجيري جونيور أجايي (48) وحسين الشحات (55) وصلاح محسن (87) الأهداف.

وكان الأهلي فاز 2-صفر ذهاباً في مالابو.

وقال فايلر: راض عن تطور أداء اللاعبين سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.. ما زلت في مرحلة استكشاف اللاعبين، والهدف من التدوير هو الوقوف على مستوى لاعبي الفريق.

وأبدى فايلر رضاه عن مستوى أليو ديانج في مشاركته الرسمية الأولى، مؤكداً أنه مثله مثل باقي اللاعبين هدفه دخول تشكيلة الفريق الأساسية، مضيفاً أنه يفكر في كل مباراة يلعبها بشكل منفصل سواء على المستوى المحلي أو القاري.

فيما قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق فوزاً مهماً ومستحقاً أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وصعد لدور المجموعات عن جدارة واستحقاق.

وأضاف عبد الحفيظ أن دخول أليو ديانج أجواء المباريات مع الفريق وتسجيله هدفاً في أول مشاركة له بشكل أساسي يعدان أمراً إيجابياً للغاية، ويدعمان اللاعب معنوياً وفنياً في بداية مشواره مع الأهلي لاسيما أنه خامة مميزة ننتظر منها الكثير.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف البطولة الإفريقية بعد التأهل لدور المجموعات، خاصة أن الأهلي أمامه مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري، حيث يصب الجهاز الفني كامل تركيزه حالياً على تلك المباراة.

على صعيد آخر، يناقش حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، منح محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي «شارة» كابتن منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويرغب أعضاء اللجنة والمدير الفني في إزالة آثار الأزمة الأخيرة الخاصة بالتصويت في ملف استفتاء جائزة أفضل لاعب في العالم، حيث لم يتم اعتماد صوت مصر بسبب أخطاء إدارية في اتحاد الكرة قبل تعيين اللجنة الخماسية، ويسود اتجاه قوي لدى اتحاد الكرة وحسام البدري، لتكريم ومصالحة محمد صلاح من خلال منحه شارة كابتن منتخب مصر.

واقترب محمد صلاح بقوة من حمل شارة كابتن منتخب مصر، لا سيما بعد استبعاد أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا من حسابات البدري، ويسبق محمد صلاح في ترتيب الأقدمية الثنائي أحمد حجازي ومحمد النني، إلا أن المدير الفني يرفض الاعتماد على مبدأ الأقدمية في اختيار كابتن المنتخب، ويفضل منح الشارة لمحمد صلاح.

وأبدى حسام البدرى ارتياحه عقب مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة أمام شيفلد يونايتد التي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، والتأكد من سلامته.. وقال حسام البدري إن مشاركته وخوضه المباراة بالكامل طمأنته على حالته قبل بداية معسكر المنتخب الوطني.

وكان الجهاز الفني قد وردت إليه معلومات في وقت سابق حول معاناة صلاح من الإجهاد، ويستعد المنتخب لبدء المعسكر اعتبارا من ٧ أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تمهيداً لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 من الشهر نفسه.