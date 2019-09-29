الكويت تعلن "القاتل الأول"

وفي اليوم العالمي للقلب، قالت مديرة مستشفى الأمراض الصدرية في الكويت ريم العسعوسي إن "معدلات الإصابة بأمراض القلب في الكويت مرتفعة، لكنها طبيعية مقارنة بالمعدلات العالمية"، حسب ما جاء في صحيفة القبس الكويتية.

وأكد أقدم طبيب قلب في الكويت، صلاح الدين الغول، أنه في عام 1974 كان عدد المرضى 2000 شخص، بينما وصل هذا العدد الآن إلى 235 ألف مريض.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن نحو 17.7 مليون نسمة ماتوا في عام 2015. مما يمثّل 31 % من مجموع الوفيات التي وقعت في العالم في العام نفسه.