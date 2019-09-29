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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بمحيط بلدة حميمة، وأن وحدات الرصد والاستطلاع تمكنت مبكرا من كشف محاولة التسلل وتعاملت معها عبر الكمائن المتقدمة ما أسفر عن مقتل معظم أفراد المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى منهم إضافة إلى تدمير عدة آليات للمجموعة المهاجمة.
وفي مثل هذا اليوم من عام 2017 تمكن الجيش السوري وحلفاؤه من صد هجوم كبير لتنظيم داعش على عدة محاور بريف دير الزور الجنوبي الغربي، ومن تأمين أوتوستراد دير الزور - تدمر بعد إفشال الهجوم وقتل العديد من العناصر المهاجمة، حيث أصبح الاوتستراد سالكاً أمام حركة المرور بالاتجاهين من وإلى دير الزور.
وفي اليوم نفسه أعلن الإعلام الحربي السوري أن الجيش وحلفاؤه أفشلوا هجوماً واسعاً لتنظيم داعش في محيط نقاطهم بمنطقتي حميمة والـ T3 ومن الجهة الجنوبية لمدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الذي كان يشن هجماته المتتالية ضد القوات الحكومية السورية انطلاقاً من منطقة التنف القريبة من الحدود الأردنية، والخاضعة للسيطرة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يسحق مجموعة حاولت التسلل باتجاه أوتستراد دير الزور الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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