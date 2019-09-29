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التهاب فيروسي حاد يمنع ملك المغرب من حضور جنازة شيراك

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© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo

وفي بيان نادر حول صحة العاهل المغربي البالغ من العمر 56 عاما والذي خضع لجراحة في القلب العام الماضي، قال الديوان الملكي إن الملك لن يتمكن من حضور مراسم تأبين شيراك، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن 86 عاما، حسب "رويترز".

وقال البيان إن العاهل المغربي "تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد... ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام".

وأشار البيان إلى "العلاقات الوطيدة والعميقة" بين أسرة شيراك والعائلة المالكة في المغرب.

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وتولى شيراك رئاسة فرنسا خلال الفترة بين عامي 1995 و2005. وستقام مراسم تشييع جثمانه غدا الاثنين. وسيقوم ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن بتمثيل المغرب في الجنازة.

وخلف الملك محمد السادس والده الراحل الملك الحسن الثاني بعد وفاته بأزمة قلبية عام 1999.

ويمثل الملك محمد السادس السلطة العليا في المغرب. ونقل بعض سلطاته لحكومة مدنية ضمن إصلاحات بعد احتجاجات "الربيع العربي" ولكن لا يزال من سلطته إقالة الوزراء وقام بذلك بعد احتجاجات منطقة الريف.

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