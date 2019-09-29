دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات بالإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 16T في 23 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Meizu لإطلاق هاتف الألعاب Meizu 16T الذي ظهر في بعض التسريبات المصورة مؤخراً، وفي تقرير جديد أشير إلى أن الشركة تعقد مؤتمرها للإعلان عن الهاتف في 23 من أكتوبر.

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن الدعوات الخاصة بمؤتمر Meizu القادم في 23 من أكتوبر، والذي تكشف فيه عن هاتفها المخصص للألعاب Meizu 16T.

ظهر هاتف Meizu 16T في تسريبات مصورة من TENAA بعد إعتماد الهاتف رسمياً، حيث إستعرضت هذه التسريبات بعض من مواصفات الهاتف إلى جانب التصميم الذي ينطلق به الهاتف الشهر المقبل.

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ويأتي هاتف Meizu 16T بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس بتصميم يحاكي شاشة هاتف Meizu 16s Pro، كما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يتميز مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، حيث يأتي المستشعر في الإطار العلوي للهاتف.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus مع بطارية بقدرة 4400 mAh، من جانب أخر رصد هاتف بنموذج رقم M928Q في تسريبات من 3C، يأتي بميزة دعم شاحن بقدرة 18W بتقنية الشحن السريع، كما يأتي هذا الإصدار بوزن 183 جرام، مع ثلاثة إختيارات في ألوان الهاتف بين الأسود، البرتقالي إلى جانب اللون الأخضر.

المصدر

هذا الموضوع توقعات بالإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 16T في 23 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.