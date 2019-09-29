دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف موتورولا القابل للطي Motorola Razr يصل في الربع الأخير من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

صدرت شائعات سابقة تفيد بأن هاتف موتورولا Motorola Razr القابل للطي سيأتي في وقت مبكر من هذا العام، ومن ثم ظهرت شائعات أخرى أشارت إلى أن الهاتف يصل في صيف هذا العام. والآن، وفقًا لمصدر مطلع على خطط الشركة، فإن هاتف Motorola Razr قد يصل بحلول الربع الأخير من عام 2019.

في تصريحات أخيرة جاءت عبر مصدر مطلع على خطط شركة موتورولا القادمة لموقع CNET، أكد على أن شركة موروتولا تستعد لطرح هاتف موتورولا القابل للطي في نهاية هذا العام، ولكن من الجدير بالذكر أن الشركة قد تقوم بعرض الهاتف فقط خلال مؤتمر صحفي في شهر ديسمبر، ومن ثم تقوم بإطلاقه للبيع في عام 2020.

Advertisements

ولقد ظهر الهاتف في صور جديدة على موقع Weibo، إلا أن الشركة لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن على التصميم الأخير لهاتف Motorola Razr.

المصدر

هذا الموضوع هاتف موتورولا القابل للطي Motorola Razr يصل في الربع الأخير من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.