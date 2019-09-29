عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
نظمت السفارة التركية بالأردن، الأحد، معرض صور لفنانتين تركيتين، ضمن أيام الثقافة التركية، التي تقيمها في إطار التحضير لعام التبادل الثقافي بين البلدين 2020.
وأقيم المعرض تحت عنوان "نسائم من تركيا"،بالتنسيق مع معهد يونس إمرة الثقافي في أحد المراكز التجارية بالعاصمة عمان، بحضور السفير التركي مراد قرة غوز، وأعضاء المؤسسات والهيئات التركية العاملة في المملكة.
وأطلع الحضور على الرسومات المعروضة للفنانتين "شيفكات ايشليغين" و "نورتن إركان كودراينز".
وعلى هامش الفعالية ، قال قرة غوز للأناضول: "إن المعرض يقام ضمن فعاليات تمتد على مدار أسبوع، يتضمن عديد من العروض الثقافية، في إطار التحضير لعام التبادل الثقافي بين البلدين 2020".
فيما أعربت ايشليغين عن سعادتها في فعاليات الأيام الثقافية بلوحاتها ذات الطباعة الرسومية الخاصة.
أما كودراينز، فقد بينت للأناضول بأنها "نسيت تعب التحضير للمعرض لما شعرت به من اهتمام صادق بالنسبة للحاضرين".
وقبل نحو أسبوعين، وقعت تركيا والأردن، اتفاقية "إعلان 2020 عاما للتبادل الثقافي بين البلدين"، تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة، وتطوير التعاون الثقافي بين البلدين، خلال زيارة وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي لعمان.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن..أيام الثقافة التركية تبدأ فعالياتها بمعرض صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.