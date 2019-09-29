الصين تحث شركاتها على الاستثمار بإقليم كردستان شمال العراق

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365
قال القنصل الصيني في أربيل، ني روشي، الأحد، إن بلاده تنظر إلى إقليم كردستان في شمال العراق باهتمام بالغ وتحث شركاتها على الاستثمار هناك في شتى المجالات.
جاء ذلك في لقاء جمع "ني" مع رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، بأربيل.
وقال حكومة الإقليم في بيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأشار القنصل الصيني إلى أن بلاده تنظر إلى إقليم كردستان في شمال العراق باهتمام بالغ، وبكين تحث شركاتها على الاستثمار في الإقليم بشتى المجالات.
ولفت إلى أن جامعة بكين ستفتتح قسما لديها لتعليم اللغة الكردية، فيما ستفتتح جامعة صلاح الدين في أربيل قسما لتعليم اللغة الصينية.
وأوضح القنصل الصيني إن المشاريع الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى الصين ستشمل إقليم كردستان أيضا.
وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى عبد المهدي زيارة إلى الصين، شهدت توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
من جانبه، أعرب "بارزاني" عن شكره للصين على اهتمامها ورغبتها بتعزيز أواصر التعاون مع الإقليم.
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