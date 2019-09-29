#الانضباط : خسارة #القادسية من #النهضة 0 -3 صحيفة الخليج الالكترونية قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتبار فريق القادسية الأول لكرة القدم خاسرًا 0 -3 أمام النهضة لإشراكه لاعبًا موقوفًا “حسن العمري ” خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد الشكوى التي تقدم بها النهضة ، كما قررت لجنة الانضباط ايقاف فهد الشرفاء ( إداري الفريق ) لمدة شهرين عن مرافقة فريقه في جميع المسابقات والبطولات ، كما إلزمت نادي القادسية بدفع غرامة مالية قدرها (37,500). انشر الخبر : 29/09/2019 10:28 م وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/276270.html

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