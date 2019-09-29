رائد الفضاء الإماراتي يكشف عن كتابه المفضل بالمحطة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، أنه يقرأ كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في أي وقت فراغ يصادفه، عقب الانتهاء من العمل المنوط به على متن المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك خلال بث مباشر له استمر لـ 15 دقيقة مع مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي الأحد.

وفي إنجاز غير مسبوق، سجل المنصوري، أول جولة تعريفية مصورة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية في يومه الرابع بالفضاء، حيث شرح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها، إضافة إلى نبذة عن حياة رواد الفضاء اليومية.

كما قرأ قصة للأطفال بعنوان أمل وخليفة، وتدور أحداثها حول طفلين يسافران إلى الفضاء، ويستكشفان محطة الفضاء الدولية وكوكب المريخ والقمر قبل أن يعودا إلى بيتهما في الإمارات.

مفاجأة الجمهور

عمد المنصوري إلى مفاجأة الجمهور عندما رفع صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجمعه بفريق ناسا للفضاء، قائلاً: هذه الصورة التي جعلتني أحلم بأن أكون رائد فضاء.

وقال رائد الفضاء الإماراتي: إنه اجتاز نصف مدة إقامته على متن محطة الفضاء الدولية، وخلالها أجرى العديد من التجارب العلمية، أهمها دراسة كيفية تفاعل الموائع والسوائل في بيئة منعدمة الجاذبية، وكيفية تكيف الجسم في ظروف انعدام الجاذبية، وتأثيرها في وظائف القلب والأوعية الدموية.

وأعلن المنصوري خلال اتصاله المباشر بالجمهور في مركز محمد بن راشد للفضاء أسماء الفائزين بمسابقة «أرسل إلى الفضاء»، مشيراً إلى أنه سيعلن في اتصاله القادم الفائزين في مسابقة القصائد الشعرية.

وأوضح أن تعلم اللغة الروسية أمر صعب، لكنه ممكن عندما تمتلك الإصرار، وأنه علم أفراد الطاقم بعض الكلمات باللغة العربية.

دور العائلة

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وفي سؤال لإحدى الطالبات عن الذي شجعه كي يكون رائد فضاء، أوضح أن والديه لهما الفضل بذلك، حيث وفرت له عائلته دعماً معنوياً وحثته على تحقيق الأهداف والطموح الذي يسعى إليه بكل عزيمة.

ولم يغفل دور مدرسته التي شجعته لتحقيق حلمه. وأضاف أنه في الوقت ذاته لعبت القيادة الرشيدة للدولة دوراً محورياً في صقل شخصيته، لكونها تعطي الفرص لأبناء الإمارات الذين بدورهم عليهم استغلالها والاستعداد لها.

22 درجة مئوية

وفي سؤال حول درجات الحرارة في المحطة الدولية، أشار أول رائد فضاء إماراتي إلى أن المحطة يحكمها نظام دقيق يتحكم بالأوكسجين والرطوبة وثاني أكسيد الكربون والحرارة، حيث تصل إلى 22 درجة مئوية تقريباً، ويمكن زيادتها أو خفضها بحسب الرغبة.

وتابع أن الأوكسجين الموجود على متن محطة الفضاء الدولية ينتج عن حرق الماء، الذي ينتج عنه الأوكسجين الذي يُضخ لرواد الفضاء، وكذلك الهيدروجين.

تواصل الأبناء

وحول كيفية تواصله مع أسرته وأبنائه، قال المنصوري: إن هناك العديد من وسائل التواصل مع الأرض، وأنه يتواصل مع أسرته مباشرة بواسطة هاتف خاص.

وأضاف: أبنائي يشعرون بفخر لأنني رائد فضاء أمثل دولة الإمارات، وأتحدث إليهم في وقت فراغي، وأغلب أسئلتهم تنصب على طريقة أكلي ونومي وحياتي العادية في المحطة.