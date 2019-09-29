إيران ترحب بمبادرة "الحوثيين" وتدعو السعودية لقبولها

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طهران - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، "ترحب إيران بإعلان حكومة الوفاق في صنعاء وقف إطلاق النار، وتعتبر هذا الإعلان بداية لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة".

وتابع البيان أنه "للأسف، وعلى الرغم من الترحيب الدولي بهذا الإعلان، لا تزال المملكة العربية السعودية تشعل النيران أكثر في اليمن، وتستمر في قصف مناطق مختلفة هناك".

وأضاف، "نشجع السعودية على قبول هذا الاقتراح، وندعم أي عمل يؤدي إلى وقف الحرب في اليمن وإنهاء العدوان الظالم على الشعب اليمني"، معتبرا المبادرة "خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة".