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© REUTERS / Khaled Abdullah
وتابع البيان أنه "للأسف، وعلى الرغم من الترحيب الدولي بهذا الإعلان، لا تزال المملكة العربية السعودية تشعل النيران أكثر في اليمن، وتستمر في قصف مناطق مختلفة هناك".
وأضاف، "نشجع السعودية على قبول هذا الاقتراح، وندعم أي عمل يؤدي إلى وقف الحرب في اليمن وإنهاء العدوان الظالم على الشعب اليمني"، معتبرا المبادرة "خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترحب بمبادرة "الحوثيين" وتدعو السعودية لقبولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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